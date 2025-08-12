صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلا پرتشدد کے واقعات کے خلاف سندھ بار کونسل کی کال پر جزوی ہڑتال

  • کراچی
وکلا پرتشدد کے واقعات کے خلاف سندھ بار کونسل کی کال پر جزوی ہڑتال

کراچی (اسٹاف رپورٹر) شہر میں وکلا کے خلاف بڑھتے ہوئے برتشدد واقعات کے خلاف سندھ بار کونسل کی کال پر کراچی کی ماتحت عدالتوں میں جزوی ہڑتال کی گئی۔

رواں ہفتے کے دوران کراچی میں تین وکلا پر حملوں اور سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام اور ناصر ملک ایڈووکیٹ کے قتل میں ملوث ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف کراچی بار نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کا اعلان کیا تھا تاہم رات گئے سولجر بازار میں ایڈووکیٹ ناصر ملک کے قتل کے مرکزی ملزم جبکہ خواجہ شمس الاسلام کے قاتل کے سہولت کار کی خیبر پختونخواہ سے گرفتاری کے بعد کراچی بار ایسوسی ایشن نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا تین روز کے لئے موخر کردیا۔ سٹی کورٹ اور ملیر کورٹ میں جزوی ہڑتال کی گئی، وکلا سیاہ پٹیاں باندھ کر عدالتوں میں پیش ہوئے جبکہ جیلوں سے قیدیوں کو نہیں لایا گیا۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہنگامی اجلاس میں معزز وکلاء خواجہ شمس الاسلام اور ناصر ملک تنولی کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے صوبائی حکومت سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ 

 

