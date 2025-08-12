صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ایوی ایشن رپورٹرز ایسوسی ایشن بنانے کااعلان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایوی ایشن صنعت کی رپورٹنگ سے وابستہ صحافیوں نے اپنی پیشہ وارانہ صلاحیتوں میں اضافہ اور مسائل کے حل کے لیے پاکستان ایوی ایشن رپورٹرز ایسوسی ایشن کے قیام کا اعلان کردیا۔

ایسوسی ایشن کے قیام کا اعلان پیر کو ایوی ایشن رپورٹرز کے تعارفی اجلاس میں کیا گیا۔اجلاس میں جاوید اصغر چوہدری،آفتاب خان،افضل ندیم ڈوگر،ایوب جان سرہندی ،صلاح الدین ،رانا خالد محمود ،عبدالرحمن ،ثمر عباس ،سید وسیم ،خورشید رحمانی اور صلاح الدین علی شریک ہوئے ۔اجلاس میں طے کیا گیا کہ پاکستان ایوی ایشن رپورٹرز ایسوسی ایشن ( پارا) کو باضابطہ طور پر رجسٹرڈ کرایا جائے گا۔

 

