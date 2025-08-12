صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایم اے کا راشد منہاس روڈ حادثے پر اظہار تشویش

  • کراچی
پی ایم اے کا راشد منہاس روڈ حادثے پر اظہار تشویش

کراچی (این این آئی)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) نے کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ایک المناک سڑک حادثے پر شدید تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔

 جس کے نتیجے میں دو بہن بھائی جاں بحق اور ان کے والد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ڈمپر ٹرک کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے سے ایک بار پھر ٹریفک پولیس اور سول انتظامیہ کی بھاری ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ناکامی ثابت ہوتی ہے ، جس سے عوامی سطح پر بے چینی پھیلی ہوئی ہے ۔پی ایم اے کراچی ٹریفک پولیس ڈیپارٹمنٹ اور شہر کی انتظامیہ کو موثر ٹریفک مینجمنٹ کو نافذ کرنے میں ناکامی کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہراتی ہے ، جس کی وجہ سے ٹریفک اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بارشوں کا پانی جمع،سڑکیں برباد ہونے لگیں

لدھیوالہ وڑائچ:گلی محلوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر،بدبو سے سانس لینا محال

اقلیتوں کے حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھا جائیگا :سائرہ تارڑ

مذہبی آزادی اور مساوی حقوق اجاگر کرنے کیلئے ریلی

اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر سیالکوٹ میں سیمینار

حافظ آباد:طلبا اور طالبات میں خطاطی اور مصوری کے مقابلے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس