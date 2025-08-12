پی ایم اے کا راشد منہاس روڈ حادثے پر اظہار تشویش
کراچی (این این آئی)پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن (پی ایم اے ) نے کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ایک المناک سڑک حادثے پر شدید تشویش اور شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔
جس کے نتیجے میں دو بہن بھائی جاں بحق اور ان کے والد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ڈمپر ٹرک کی وجہ سے پیش آنے والے اس واقعے سے ایک بار پھر ٹریفک پولیس اور سول انتظامیہ کی بھاری ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ناکامی ثابت ہوتی ہے ، جس سے عوامی سطح پر بے چینی پھیلی ہوئی ہے ۔پی ایم اے کراچی ٹریفک پولیس ڈیپارٹمنٹ اور شہر کی انتظامیہ کو موثر ٹریفک مینجمنٹ کو نافذ کرنے میں ناکامی کے لیے براہ راست ذمہ دار ٹھہراتی ہے ، جس کی وجہ سے ٹریفک اموات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے ۔