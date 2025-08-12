مرکزی مسلم لیگ کی آل پارٹیز کانفرنس
کراچی (این این آئی)مرکزی مسلم لیگ کراچی کی جانب سے ہفتہ آزادی کی مہمات زور و شور سے جاری ہیں۔ اس سلسلے میں میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے صفورا ٹاؤن میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
جس میں سیاسی ومقامی رہنماں نے بھر پور شرکت کی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں شہر کے مسائل اور آزادی کے مقاصد اور قومی یکجہتی کے فروغ پر سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مختلف تجاویز پیش کی گئی۔ آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی صدر احمد ندیم اعوان نے کہا کہ یہ شہر سب کا ہے اور ذاتی اختلافات کو پس پشت ڈال کر اسکے مسائل کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ملکر حل کرنا ہے ۔ کانفرنس میں مسلم لیگ ن سے عباس قصوری، جماعت اسلامی سے حماد بھٹو ، ایم کیو ایم سے راشد اقبال ، فنکشنل لیگ سے سید شہزاد رضاودیگرنے شرکت کی۔