  • کراچی
پولیس مقابلے میں دو ڈکیت مارے گئے ،اسلحہ برآمد

محراب پور،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) حیدرآباد کے علاقے جی او آر میں جی ٹی سی روڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں دو ڈاکو ہلاک ہوگئے ۔۔۔

پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان کی شناخت دیدار حسین اور مظفر علی کے نام سے ہوئی، جن کے قبضے سے دو پستول برآمد کئے گئے ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ڈاکو حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں قتل، ڈکیتی، اقدام قتل اور غیر قانونی اسلحہ سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے ۔ ان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ محراب پور میں ٹریفک حادثے کے نتیجے میں ضعیف موٹر سائیکل سوار میر محمد کلہوڑو جاں بحق جبکہ ساتھی یاسر سولنگی زخمی ہوگیا۔ حادثہ کورائی تھانے کی حدود میں سبیل اسٹاپ کے قریب چنگ چی رکشہ کی ٹکر سے پیش آیا۔ زخمی کو مورو اسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ بھریا روڈ میں مذہبی رہنما نعمت اللہ فاروقی کی گاڑی پر رہزنوں نے جلبانی شاخ کے قریب فائرنگ کی، تاہم گارڈ کی بروقت جوابی فائرنگ سے ملزمان فرار ہوگئے ۔ رہنما ایک پروگرام سے واپس جا رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ بھریا سٹی میں گاؤں غلام حیدر آرائیں کے قریب ایڈووکیٹ سید افضل شاہ سے اسلحہ کے زور پر موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین لی گئی، جبکہ کنڈیارو میں فلو مل کے قریب ریٹائرڈ استاد نور احمد مگریو کو بھی اسی نوعیت کی واردات کا سامنا کرنا پڑا۔ محراب پور میں جرائم پیشہ عناصر سرگرم

