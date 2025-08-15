صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد :پولیس چھاپے اور خواتین پر تشدد کیخلاف احتجاج

حیدرآباد (نمائندہ دنیا )گاؤں شیر محمد گوپانگ کی خواتین نے ہٹڑی پولیس کی جانب سے گھر پر چڑھائی، تشدد اور۔۔۔

 ایک شخص کی گرفتاری کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت رضوانہ گوپانگ، رضیہ گوپانگ اور دیگر خواتین نے کی۔مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ ان کی برادری کا مخالفین سے پرانا خونی تنازع چل رہا ہے ، جس مقدمے میں ملزمان کو عدالت سے سزا بھی ہو چکی ہے ، مگر مخالفین پولیس کو پیسے دے کر ہمارے خلاف کارروائیاں کروا رہے ہیں۔ مظاہرین کے مطابق پولیس کارروائی کے دوران تشدد سے ان کی بہن رخسانہ کا بازو اور ٹانگ ٹوٹ گئی۔ خواتین نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ودیگر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ۔ ادھر جی ایس ٹی اور پی ایس ٹی کی 2021 کی ویٹنگ لسٹ میں شامل امیدواروں نے ملازمت کے آرڈر نہ ملنے کے خلاف حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت سادیہ، صوبیہ اور صائمہ نے کی۔مظاہرین نے کہا کہ انہوں نے آئی بی اے کے تحت ہونے والے ٹیسٹ میں 40 سے زائد نمبر لے کر کامیابی حاصل کی اور ویٹنگ لسٹ میں شامل ہوئے ، مگر طویل عرصہ گزرنے کے باوجود تقرری کے آرڈر جاری نہیں کیے گئے ۔انہوں نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزیر تعلیم سے مطالبہ کیاکہ ٹیسٹ پاس   امیدواروں کی فوراً تقرری کی جائے ۔

 

