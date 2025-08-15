صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جشنِ آزادی پر سندھ بھر میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات

  • کراچی
کشمور،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا )ملک بھر کی طرح کشمور ،کندھ کوٹ، کھپرو، سانگھڑ، جیکب آباد، شہدادپور، محراب پور، نوشہرو فیروز، دادو اور۔۔۔

 دیگر شہروں میں جشنِ آزادی کے موقع پر سرکاری و نجی اداروں میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات منعقد ہوئیں۔ کندھ کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی زیر قیادت ضلع کونسل آفس میں قومی پرچم لہرایا گیا جبکہ پولیس لائن میں بھی خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کھپرو میں اسسٹنٹ کمشنر نے گرلز ڈگری کالج میں پرچم کشائی کی اور طلبہ نے ملی نغمے پیش کیے۔ سانگھڑ میں ضلعی انتظامیہ اور تعلیمی اداروں میں پرچم کشائی کے ساتھ وطن کی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ جیکب آباد میں کمشنر آفس اور شہدادپور میں میونسپل کمیٹی کی جانب سے پرچم کشائی کی گئی، جس میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ محراب پور، نوشہرو فیروز اور دادو میں بھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں جن میں سرکاری افسران، اساتذہ، طلبہ اور شہریوں نے شرکت کی۔اس موقع پر مقررین نے کہاکہ پاکستان ہم کو بڑی قربانیوں اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ؒکی انتھک جدوجہد کے نتیجے میں ملاہے جس میں سندھ کے لوگوں نے بھی بے شمار قربانیاں دیں ،آزادی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ، اس دن کو اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت کریں ، آزادی ایک نعمت اور زمہ داری کا نام ہے ، ہم کو چاہیے کہ اس دن کو جوش وجذبے سے منائیں اور ملک وقوم کی ترقی میں اپنا حصہ ملائیں۔

 

