نوجوان تعلیم اور محنت سے ملکی ترقی میں کردار ادا کریں،مقررین
سکھر،اندرون سندھ (بیورو رپورٹ، نمائندگان دنیا) جشنِ آزادی کی تقریبات کے موقع پر مختلف سیاسی، سماجی و تعلیمی شخصیات نے ۔۔۔
اپنا پیغام دیا۔ کندھ کوٹ میں ضلعی انتظامیہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آزادی کی حقیقی روح اتحاد و قربانی میں ہے ، ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے ۔ لاڑکانہ میں وائس چانسلر شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر انیلا عطا الرحمان نے کہا کہ آزادی کی قدر وہی جان سکتا ہے جس نے غلامی دیکھی ہو، طلبہ اپنی تعلیم پر توجہ دے کر ملک کا نام روشن کریں۔ سکھر میں کمشنر سکھر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ 14 اگست محض جشن کا دن نہیں بلکہ تجدیدِ عہد کا دن ہے ۔ خیرپور میں ایس ایس پی نے پولیس لائنز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حفاظت کیلئے پولیس ہر لمحہ تیار ہے ، نوجوان نسل کو محنت اور دیانتداری کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ شکارپور میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم نعمت ہے اور اس کی بقا کیلئے ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ بدین میں ڈی سی بدین نے پروگرام سے خطاب میں کہا کہ سندھ کے عوام نے آزادی کی تحریک میں لازوال قربانیاں دیں۔ نواب شاہ میں میئر نے کہا کہ جشنِ آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے فرقہ واریت اور لسانیت سے اوپر اٹھ کر پاکستان کی تعمیر کرنی ہے ۔ میرپورخاص میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ یہ دن ہمیں اپنے شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ ٹنڈو الہ یار میں ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ملک بزرگوں کی قربانیوں کا ثمرہے ،اس کی بقا اتحاد میںمضمر ہے ۔ مٹیاری میں ایس پی نے کہا کہ ملکی ترقی کیلئے مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔