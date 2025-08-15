کھپرو:جشن آزادی پر نیشنل پریس کلب کی شجر کاری مہم شروع
کھپرو (نمائندہ دنیا )کھپرو میں جشن آزادی کے موقع پر نیشنل پریس کلب کی جانب سے روایتی جوش و جذبے کے ساتھ شجر کاری مہم کا آغاز کیا گیا،۔۔۔
گرلز ڈگری کالج میں اساتذہ و صحافیوں نے مل کر پودے لگا کر سبز پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ جشن آزادی شجر کاری مہم کے سلسلے میں گرلز ڈگری کالج کھپرو میں صدر فرید مغل، سابق صدر شہزاد قائم خانی، جوائنٹ سیکرٹری عالمگیر پٹھان، انفارمیشن سیکرٹری عبدالحق گودڑائی اور مبین مغل عرف چھوٹے نواب نے پودے لگائے ۔ اس موقع پر کالج کے پروفیسر ساجد بوزدار، کلرک شکور پھوڑ اور دیگر اسٹاف بھی موجود تھا۔فرید مغل نے اس موقع پر کہا کہ ہم ہر سال 14 اگست کے دن شجر کاری کرکے جشن مناتے ہیں اور آج ہمارے لگائے گئے پودے مضبوط درخت بن چکے ہیں۔ انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ جشن آزادی کے موقع پر ہر شخص کم از کم ایک پودا ضرور لگائے تاکہ آنے والی نسلوں کو صاف اور سرسبز ماحول فراہم کیا جا سکے۔