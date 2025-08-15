صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:غفلت اور جرائم پر قابو نہ پانے پر تھانیدار معطل

  • کراچی
سکھر:غفلت اور جرائم پر قابو نہ پانے پر تھانیدار معطل

سکھر (بیورو رپورٹ)ایس ایس پی سکھر اظہر خان نے جرائم پر قابو نہ پانے ، ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری اور۔۔۔

 فرائض میں غفلت برتنے پر تھانہ پٹنی کے ایس ایچ او عمران بھیو کو معطل کر کے لائن حاضر کر دیا،ساتھ ہی ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ۔سکھر پولیس ترجمان کے مطابق ایس ایس پی نے کہا کہ بغیر اجازت تھانے سے غیر حاضری، اپنے علاقے میں جرائم پر قابو نہ پانا اور سماجی برائیوں کی پشت پناہی کرنے والے پولیس افسران کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ فرائض میں لاپروائی یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ 

 

