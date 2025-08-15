سینٹرل وملیر جیل میں تقریب،قیدیوں نے ملی نغمے پیش کئے
کراچی (اسٹاف رپورٹر) ملک بھر کی طرح کراچی سینٹرل جیل اور ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں بھی78ویں یومِ آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی اور۔۔۔
پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریبات میں قیدیوں، جیل انتظامیہ، پولیس افسران اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔کراچی سینٹرل جیل میں تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا اور پرچم کشائی کی گئی۔ قیدیوں نے ملی نغمے اور آزادی کے موضوع پر تقاریر پیش کیں۔ جیل حکام کے مطابق اس موقع پر پاکستان کی آزادی کی جدوجہد اور قربانیوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں بھی یومِ آزادی کی تقریب جوش و خروش سے منائی گئی۔ قیدیوں اور عملے نے سبز ہلالی پرچم تھام کر ملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں صوبائی وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری ،آئی جی سندھ پریزنز فدا حسین مستوئی ، ڈی آئی جی جیل اسلم ملک ، ایس ایس پی سینٹرل جیل عبد الکریم عباسی، سپرٹینڈنٹ ملیر جیل شہاب الدین صدیقی اور دیگر اعلیٰ افسران نے خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہر شہری کی طرح قیدی بھی معرکہ حق اور 78 میں یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منا رہے ہیں ، اور قومی دن کا مقصد یہ ہے کہ سب کو اپنے فرائض اور ملک سے محبت کا احساس ہو۔تقریبات کے اختتام پر شہداء کی یاد میں دعا کی گئی اور قیدیوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔