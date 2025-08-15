یوم آزادی پر مرد و خواتین کی 5کلومیٹر ریس
کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان کے 78 ویں یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج کی معرکہ حق میں شاندار کامیابی پر خراجِ تحسین پیش کرنے۔۔۔
کے لیے کراچی میں ریس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ریس مرینہ کلب، ڈی ایچ فیز ٹو سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر منعقد ہوئی اور اسے بارن ٹو رن پاکستان کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ریس کی قیادت سردار سہیل (سی ای او بارن ٹو رن پاکستان)نے کی۔ریس میں مرد و خواتین ایتھلیٹس کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔ اس موقع پر ایتھلیٹس نے قومی پرچم کے رنگوں سے مزین ٹی شرٹس پہنی ہوئی تھیں۔شرکاء نے کہا کہ پوری قوم سیسہ پلائی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔