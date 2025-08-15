سرکاری ہاؤسنگ اسکیموں کی کمی سنگین بحران پیدا کر رہی ،آباد
کراچی(بزنس رپورٹر) ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سینئر نائب چیئرمین سید افضل حمید نے کہا ہے کہ گزشتہ 25 برس میں کراچی کے۔۔۔
شہری مسائل میں غیرمعمولی اضافہ ہوا ہے جبکہ سرکاری سطح پرہاؤسنگ اسکیموں کی کمی شہریوں کیلئے سنگین بحران پیدا کر رہی ہے ۔کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ناظم آباد، بفر زون اور دیگر علاقوں میں ٹاؤن پلاننگ کے تحت منفرد ہاؤسنگ اور کھیلوں کے میدان قائم کیے گئے مگر اب سرکاری منصوبہ بندی نہ ہونے کے باعث رہائشی بحران شدت اختیار کر گیا ہے ۔آبادی کے بڑھتے دباؤ کے باوجود ہاؤسنگ سیکٹر کیلئے کوئی مربوط پالیسی یا ٹیکس نظام موجود نہیں جبکہ زمینوں کی فراہمی میں تاخیر اور کرپشن نے عام شہری کی مشکلات میں اضافہ کیا ہے ۔سید افضل حمید نے کہا کہ کراچی میں اداروں کو تقسیم کر کے مختلف اتھارٹیز قائم کی گئیں مگر عوام کو کوئی نئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں دی گئی، اس تقسیم سے شہریوں کا پیسہ ضائع ہوا اور مسائل بڑھ گئے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کیا جائے تاکہ شفافیت اور رہائشی بحران میں کمی لائی جاسکے ،مڈل کلاس طبقہ زیادہ متاثر ہے ، حکومت کو چاہیے کہ عام آدمی کیلئے آسان اقساط پر گھر فراہم کرے جنکی قسط عام کرایہ کے برابر ہو۔انہوں نے انکشاف کیا کہ تعمیراتی شعبے سے متعلق حکومت نے ایک مسودہ تیار کر لیا ہے اور اس پر قانونی مشاورت جاری ہے ، تاہم بغیر ماسٹر پلان کے ٹاؤن اتھارٹیز بنانا مسائل کو مزید گھمبیر کر رہا ہے ۔