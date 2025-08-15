چہلم امام حسینؓ کامرکزی جلوس آج نشترپارک سے برآمد ہوگا
کراچی (آئی این پی)شہدائے کربلا اور نواسہ رسول حضرت امام حسینؓ کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ آج (جمعہ)20صفرکو منایا جائے گا۔۔۔
۔اس سلسلے میں شہر قائد میں چہلم حضرت امام حسین کامرکزی جلوس نشترپارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس ایم اے جناح روڈ سے گزر کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیاں پر اختتام پذیر ہوگا۔چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر ایم اے جناح روڈ گرومندر سے ٹاور تک سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رہے گا۔چہلم کے جلوس کی وجہ سے انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آنے والوں کے لئے متبادل راستوں کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق ناظم آبادسے آنے والی لسبیلہ چوک سے نشتر روڈ گارڈن کی طرف جائیں گے ۔اسی طرح لیاقت آباد سے آنے والے تین ہٹی سے لسبیلہ یا سینٹرل جیل مارٹن روڈ کا رخ کریں گے جب کہ حسن اسکوائرسے پی پی چورنگی جانے والے جیل فلائی اوور یا کشمیر روڈ استعمال کریں گے ۔