صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم امام حسینؓ کامرکزی جلوس آج نشترپارک سے برآمد ہوگا

  • کراچی
چہلم امام حسینؓ کامرکزی جلوس آج نشترپارک سے برآمد ہوگا

کراچی (آئی این پی)شہدائے کربلا اور نواسہ رسول حضرت امام حسینؓ کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ آج (جمعہ)20صفرکو منایا جائے گا۔۔۔

۔اس سلسلے میں شہر قائد میں چہلم حضرت امام حسین کامرکزی جلوس نشترپارک سے برآمد ہوگا۔ جلوس ایم اے جناح روڈ سے گزر کر امام بارگاہ حسینیہ ایرانیاں پر اختتام پذیر ہوگا۔چہلم حضرت امام حسینؓ کے موقع پر ایم اے جناح روڈ گرومندر سے ٹاور تک سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند رہے گا۔چہلم کے جلوس کی وجہ سے انتظامیہ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے آنے والوں کے لئے متبادل راستوں کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق ناظم آبادسے آنے والی لسبیلہ چوک سے نشتر روڈ گارڈن کی طرف جائیں گے ۔اسی طرح لیاقت آباد سے آنے والے تین ہٹی سے لسبیلہ یا سینٹرل جیل مارٹن روڈ کا رخ کریں گے جب کہ حسن اسکوائرسے پی پی چورنگی جانے والے جیل فلائی اوور یا کشمیر روڈ استعمال کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 120، پھل 200 روپے کلو تک مہنگے

حضرت داتا گنج بخشؒ ؒ کے عرس کا دوسرا روز، محفل سماع

دی یونیورسٹی آف لاہور میں جشن آزادی، معرکہ حق کی تقریب

یوم آزادی پر محکمہ تعلقات عامہ میں پرچم کشائی

ریلوے پولیس لائنز میں چاق و چوبند دستے کی قومی پرچم کو سلامی

عوامی رکشہ یونین کی پاکستان ،پاک فوج زندہ باد ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
چند متاثر کن ممبرانِ پارلیمنٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کِرم خوردہ ہی سہی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
78 سال اور معافیاں
بابر اعوان
کنور دلشاد
الیکٹرانک ووٹنگ مشین‘ انتخابی دھاندلی کا جدید ہتھیار؟
کنور دلشاد
آصف عفان
یہ کس بستی میں لے آیا ہے رستہ
آصف عفان
امیر حمزہ
اگست‘ سائنس اور اہم لوگ
امیر حمزہ