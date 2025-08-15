نادرا عوامی مرکز کی توسیع،مفت تھیلیسیمیا ٹیسٹ کا آغاز،12ون ونڈوکاؤنٹر قائم
کراچی (اسٹاف رپورٹر)نادرا کی جانب سے عوامی مرکز کے توسیعی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح صوبائی وزیر برائے توانائی سید ناصر حسین شاہ نے کیا۔۔۔۔
اس منصوبے کے تحت عوامی مرکز میں سہولتوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا گیا ۔ نادرا حکام کے مطابق سینٹر میں ون ونڈو کاونٹرز کی تعداد 6سے بڑھا کر 12کر دی گئی ہے جبکہ درخواست گزاروں کے لیے انتظار گاہ میں مزید گنجائش پیدا کی گئی ہے ۔ اس توسیع کے بعد سینٹر یومیہ بنیادوں پر ڈیڑھ سو کے بجائے چار سو سے زائد درخواست گزاروں کو نادرا کی خدمات فراہم کر سکے گا۔ نادرا نے سینٹر میں ایک خصوصی تھیلیسیمیا ٹیسٹ کاونٹر بھی قائم کیا ہے جہاں اس مرض کی آگاہی، تشخیص اور تدارک کے اقدامات کیے جائیں گے ۔ تھیلیسیمیا ٹیسٹ، جس کی عام طور پر قیمت 8 ہزار روپے ہے ، یہاں سندھ حکومت کی معاونت سے مفت فراہم کیا جائے گا۔ افتتاح کے موقع پر صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے پوری قوم کو یومِ آزادی اور فتحِ معرکہ حق کی مبارکباد پیش کی۔ صوبائی وزیر نے نادرا کے ڈیجیٹل اقدامات، بشمول پاک آئی ڈی ایپ کے ذریعے سی این آئی سی کے ڈیجیٹل ورژن کو سراہا اور کہا کہ سندھ میں مزید پانچ نادرا سینٹرز قائم کیے جائیں گے ۔ ڈی جی نادرا سندھ عامر علی خان نے کہا کہ کراچی میں دو نئے میگا سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔