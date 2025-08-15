ڈی جی رینجرزکی مزارقائد پر حاضری ،پھولوں کی چادر چڑھائی
کراچی(اے پی پی)78ویں یومِ آزادی کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز (سندھ) میجر جنرل محمد شمریز نے ۔۔۔
بانی پاکستان قائداعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔جمعرات کو تر جمان سندھ رینجرز کے مطابق اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرزسندھ کے علاوہ دیگررینجرز افسران نے قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔بعد ازاں ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرزسندھ نے مہما نو ں کی کتا ب میں اپنے تاثرات قلمبند کیے ۔