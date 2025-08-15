صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم شہدائے کربلا:فراہمی و نکاسی آب کے انتظامات مکمل

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جانب سے شہر بھر میں ۔۔۔

خصوصی انتظامات مکمل کرلیے گئے ۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق فراہمی و نکاسی آب کے تمام تر انتظامات قبل از وقت مکمل کر لیے گئے ہیں ، تاکہ عزادارانِ حضرت امام حسینؓ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ ترجمان نے کہا کہ واٹر کارپوریشن ضلعی انتظامیہ، عوامی نمائندوں، مذہبی رہنماؤں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مکمل رابطے اور تعاون میں ہے ۔ چہلم کے جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر لیکیجز اور سیوریج کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں جبکہ راستوں کی صفائی اور مین ہولز کی مرمت بھی مکمل کر لی گئی ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مساجد، امام بارگاہوں، سبیلوں اور مجالس کے مقامات پر پانی کی بلا تعطل فراہمی جاری ہے جب کہ جعفریہ الائنس اور دیگر تنظیموں کی جانب سے لگائی جانے والی سبیلوں کو بلا معاوضہ واٹر ٹینکرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔اس سلسلے میں فوکل پرسن ٹو سی ای او برائے ہائیڈرنٹس سیل شہباز بشیر پانی کے ٹینکرز کی بروقت ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔

 

