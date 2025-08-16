صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
میرپورماتھیلو:قومی شاہراہ پر حادثہ، میاں بیوی ،بیٹی جاں بحق

میرپورماتھیلو ،اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) قومی شاہراہ پر کیڈٹ کالج کے مقام پر ٹرالر کی موٹرسائیکل کو ٹکر لگنے سے میاں بیوی اور بیٹی سمیت تین افراد جاں بحق جبکہ تین بچے زخمی ہوگئے۔

جاں بحق خاندان کا تعلق نواحی گاؤں جروار سے بتایا جاتا ہے ۔ حادثے کے بعد ٹرالر ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ زخمی بچوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جھڈو بائی پاس پر تیز رفتاری کے باعث پیش آنے والے حادثے میں 20 سالہ فیضان پتافی جاں بحق ہوگیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر موٹرسائیکل ریس میں مصروف تھا کہ توازن بگڑنے سے گر کر شدید زخمی ہوگیا اور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گیا۔ شہریوں نے ون ویلنگ اور غیر قانونی ریسز پر پابندی کا مطالبہ کیا جبکہ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائیاں کی جاتی ہیں مگر بااثر افراد کی مداخلت رکاوٹ بنتی ہے۔ محراب پور کے کورائی تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پر طارق پیٹرول پمپ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار 16 سالہ محرم علی مری موقع پر ہی جاں بحق ہوگیا۔ جاں بحق نوجوان گاؤں دڑو کا رہائشی اور پولیس کانسٹیبل اللہ رکھیو مری کا چھوٹا بھائی تھا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی۔ ٹھری میرواہ میں سیٹھارجہ تھانے کی حدود گاؤں نگر خان لونڈ میں شادی شدہ خاتون جمیلاں کو اس کے بھنوئے غلام نبی لونڈ نے سیاہ کاری کا الزام لگا کر فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا تاہم تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔

 

