گڑھی خیرو :نہر میں 20فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ فصل زیر آب
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں بیگاری کینال سے نکلنے والی تا جا شاخ نہر میں آر ڈی 45 کے مقام پر اچانک 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کے باعث نہری پانی تیزی سے گاؤں یوسف ملغانی سمیت قریبی بستیوں میں داخل ہوگیا۔
شگاف کے نتیجے میں سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں، جس سے کسانوں کو بھاری نقصان کا خدشہ ہے ۔علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت شگاف کو بند کرنے میں مصروف ہیں، تاہم پانی کے تیز بہاؤ کے باعث مرمت کے کام میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق اطلاع دینے کے باوجود محکمہ آبپاشی کا کوئی افسر یا عملہ موقع پر نہیں پہنچا۔متاثرین نے محکمہ آبپاشی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ آئے روز نہروں میں شگاف پڑنے سے فصلیں تباہ اور دیہات زیر آب آ جاتے ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ شگاف سے متاثرہ آبادگاروں کو مالی مدد دی جائے اور نااہل عملے کے خلاف کارروائی کی جائے۔