میرپورخاص :معرکہ حق و جشنِ آزادی اسپورٹس فیسٹیول ختم

میرپورخاص (بیورو رپورٹ)محکمہ کھیل و امور نوجوانان کے زیر اہتمام معرکہ حق و جشنِ آزادی اسپورٹس فیسٹیول کی اختتامی تقریب شہید ذوالفقار علی بھٹو اسپورٹس کمپلیکس (پی سی بی گراؤنڈ)میں منعقد ہوئی۔

 آخری روز بوائز اور گرلز ہاکی کے دلچسپ فائنل مقابلے ہوئے ، جن میں گرلز کا فائنل بی بی آصفہ بھٹو الیون اور بوائز کا فائنل میجر مسرور بیگ ہاکی کلب نے جیت لیا ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر راشد مسعود خان تھے ، جبکہ ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر واشدیو مالہی، ڈپٹی میئر سمیرا بلوچ، ٹاؤن چیئرمین ولی محمد ناریجو، ریاض احمد، مسرور بیگ اور دیگر بھی شریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر نے ونر اور رنر اپ ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے اور اپنے خطاب میں کہا کہ محکمہ کھیل و امور نوجوانان کی جانب سے ڈیڑھ درجن سے زائد کھیلوں کے مقابلے کرانا خوش آئند ہے ، جن سے کھیلوں کے میدان آباد اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا۔علاوہ ازیں میونسپل کارپوریشن اور دو ٹاؤنز کی جانب سے 78واں جشنِ آزادی یکم تا 14 اگست بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہریوں نے میئر عبدالرؤف غوری، ٹاؤن چیئرمین شازل شاہ اور ولی محمد ناریجو کو شاندار تقریبات کے انعقاد پر خراجِ تحسین پیش کیا۔ اطلاعات کے مطابق جشنِ آزادی کی تقریبات یکم اگست سے شروع ہوئیں جن میں ملاکھڑا، باکسنگ، فٹبال، ہاکی، طلبہ کے درمیان پینٹنگ اور قومی نغموں کے مقابلے ، دکانوں اور گھروں کی آرائش سمیت دیگر کھیل اور سرگرمیاں شامل تھیں جن میں عوام کی بڑی تعداد نے حصہ لیا۔

 

