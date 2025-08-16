لاڑکانہ :انٹر کامرس، کمپیوٹر ،ہیومینیٹیز کے نتائج،طالبات کی سبقت
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ لاڑکانہ کی جانب سے بارہویں جماعت کے کامرس، کمپیوٹر اور ہیومینیٹیز ریگولر و پرائیویٹ کے سالانہ امتحانات 2024 کے نتائج جاری کردیے گئے۔
کنٹرولر امتحانات پروفیسر عبدالجبار جونیجو کے مطابق لاڑکانہ، قمبر شہدادکوٹ، شکارپور، جیکب آباد، کشمور کندھکوٹ اور دادو کے تعلقہ میہڑ و کے این شاہ سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پر 2148 امیدواروں نے امتحانات میں حصہ لیا،جن میں سے 1660 کامیاب، 520 ناکام جبکہ 41 کے نتائج مختلف وجوہات کی بنا پر روک دیے گئے ،جب کہ کامرس گروپ میں زیبسٹ اسکول اینڈ کالج لاڑکانہ کی انویشا جیسرانی نے 984 نمبر لے کر پہلی، گورنمنٹ آرٹس اینڈ کامرس کالج لاڑکانہ کی مریم سرہیو نے 983 نمبر لے کر دوسری اور اسی کالج کے مدثر علی مگھریو نے 981 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی۔اسی طرح پری کمپیوٹر گروپ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج لاڑکانہ کی طاہرہ سانگی 1001 نمبر کے ساتھ پہلی، گورنمنٹ ڈگری کالج لاڑکانہ کے علی مزمل کھوسو 1000 نمبر کے ساتھ دوسری اور محمد طلحہ ٰ کھوکھر 999 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن پر رہے۔