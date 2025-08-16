صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد(نمائندہ دنیا )پیچوہا گوٹھ میں سٹی 6 فیڈر پر جاری بدترین لوڈشیڈنگ اور آئے روز 11 ہزار وولٹیج کی تاریں گرنے کے واقعات کے خلاف مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔مظاہرین کا کہنا تھا کہ 11 ہزار کے وی کی تاروں کا گرنا معمول بن چکا ہے ، جس سے کسی بھی وقت مڈ سٹی بیکری جیسے افسوسناک واقعے کا خدشہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ بندش کے ساتھ خطرناک تاروں کا مسئلہ عوام کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کی تاروں کی فوری مرمت اور لوڈشیڈنگ میں کمی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں، بصورت دیگر احتجاج میں شدت لائی جائے گی۔دوسری جانب ایس ڈی او سیپکو علی لاشاری نے بتایا کہ بجلی کی پرانی تاریں حادثات کا باعث بن رہی ہیں اور ان کی تبدیلی کے لیے حکام کو خط لکھا جا چکا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فیڈرز پر اوورلوڈنگ کے باعث بھی 11 ہزار وولٹیج کی تاروں کے گرنے کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جن کے تدارک کے لیے اقدامات جاری ہیں۔

 

