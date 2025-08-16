مددگار ون فائیوکی کارروائی، 2 اسٹریٹ کرمنلز گرفتار، 19 موبائل فون برآمد
کراچی(این این آئی)گلستان جوہر میں مددگار 15 پولیس کی بروقت کارروائی سے دو اسٹریٹ کرمنلز گرفتار کر لیے گئے ، جن کے قبضے سے 19 چھینے گئے موبائل فونز، ایک رکشہ اور دو پستول برآمد کر لیے گئے ۔ترجمان مددگار پولیس کے مطابق ملزمان نے شہر کے مختلف علاقوں سے موبائل فون چھینے تھے۔ے مارے جا رہے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق نامعلوم ملزمان نے ایک شہری سے اس کا موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے تھے ، جس پر متاثرہ شخص نے مددگار 15 سے رابطہ کیا۔اطلاع ملنے پر مددگار 15 فیروزآباد یونٹ نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر متاثرہ شہری سے ابتدائی معلومات حاصل کیں۔ پولیس ترجمان کے مطابق کالر کی نشاندہی پر موبائل فون کی لوکیشن ٹریس کی گئی، جو کہ گلستان جوہر کے قریب ایک ہوٹل کی ظاہر ہو رہی تھی۔پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر چھاپہ مارا اور دو ملزمان کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے 19 مختلف کمپنیوں کے موبائل فونز، ایک رکشہ اور دو پستول برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے یہ موبائل فونز شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم کے دوران چھینے تھے ۔مددگار 15 پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور ان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپ