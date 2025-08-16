گلستان جوہر انڈر پاس میں گاڑی کی ٹکر سے بچی اور خاتون جاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)گلستان جوہر انڈر پاس کے اندر ٹریفک حادثہ گاڑی کی ٹکر سے راہگیر بچی اور خاتون جاں بحق،حادثہ سڑک کراس کرنے کے دوران پیش آیا،ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق خاتون اور بچی کی شناخت تاحال نہ ہوسکی۔
پولیس نے گاڑی اور ڈرائیور کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کردیا۔علاوہ ازیں حب ندی اور حب ڈیم میں ڈوبنے والے 12 سالہ لڑکے سمیت تین افراد کی لاشوں کو ایدھی بحری خدمات ٹیم کی جانب سے نکال لیا گیا۔جمعرات کی دوپہر حب ڈیم میں نہانے کے دوران 24 سالہ فیضان، 38 سالہ اسد نواب اور حب ندی میں نہاتے ہوئے 12 سالہ حظیفہ ڈوب گیا تھا ۔ لاشوں کو لواحقین کے حوالے کردیاگیا ۔ریسکیو حکام کے مطابق فیضان اور اسد اورنگی ٹاؤن بنارس کے رہائشی تھے ۔