زمین پرقبضے کی کوشش،تھانیدار کے خلاف مقدمہ درج
کراچی (اسٹاف رپورٹر )ملیر کینٹ کے علاقے وادی حسین قبرستان کے قریب اربوں روپے مالیت کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش پر سسٹم کے نام پر مشہور صدیق آدم جی اور ان کا ساتھ دینے والے ایس ایچ او ملیر کینٹ کے خلاف دہشت گردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔
تفصیلات کے مطابق بزنس مین بابر خان درانی نے پولیس کو اطلاع دی کہوادی حسن قبرستان کے قریب اس کی اربوں روپے مالیت کی 27 ایکڑ زمین پر 50 سے 60 افراد نے اسلحے کے ساتھ قبضہ کر لیا ہے اور جب وہ زمین پر گیا تو اسے سخت تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور زخمی حالت میں زمین سے نکال دیا گیا ۔جب وہ مقدمہ درج کرانے ملیر کینٹ تھانے پہنچا تو ایس ایچ او نے میں مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا اور صدیق آدم جی نامی شخص سے رابطہ کرنے کا کہا اور ایس ایچ او ملیر کینٹ نے پولیس افسران کو گمراہ کیا۔بزنس مین کی درخواست کے بعد تحقیقات کے بعد ایس ایس پی ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے فوری ایکشن لیتے ہوئے بلڈرز کی زمین پر قبضہ کروانے میں ملوث ایس ایچ او پر مقدمہ درج کرلیا جس میں دہشت گردی کی دفعات کو بھی شامل کیا گیا ہے ایس ایچ او سرفراز نے مبینہ طور پر قبضہ مافیا کی سپورٹ کی بزنس مین بلڈرز کی شکایات کے باوجود ایس ایچ او نے افسران سے غلط بیانی کی ۔