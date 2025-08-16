صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان زخمی

  • کراچی
ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے نوجوان زخمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر )منگھو پیر میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی واردات کے دوران مزاحمت کرنے پر نوجوان شہری کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق منگھو پیر کے علاقے سیکٹر ون ٹی سی ایف اسکول کے قریب فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوگیا ، زخمی ہونے والے نوجوان کو طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کیا گیا ، ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے نوجوان کی شناخت 18 سالہ عبدالباسط ولد گل فراز کے نام سے کی گئی ، فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ، علاقہ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔دوسری جانب نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی میں پولیس کے مطابق ٹک ٹاک بنانے کے دوران اتفاقیہ گولی لگنے سے الویرا زخمی ہوئی۔

