میٹرک کے شفاف نتائج پر بورڈچیئرمین کو مبارکباد
کراچی(این این آئی)یونائیٹڈ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ راؤ عبدالرحمان نے چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سوہو کی سربراہی میں شفاف نتائج کی تیاری اور ان کی بروقت تقسیم کے عمل کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
تعلیمی میدان میں دیانت داری، محنت اور شفافیت کا یہ عملی مظاہرہ قابلِ تحسین ہے ۔ انہوں نے کہا کہ غلام حسین سوہو اور ان کی ٹیم نے نہ صرف نتائج کی تیاری میں اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت اور باریک بینی کا ثبوت دیا بلکہ ہر مرحلے پر شفافیت کو یقینی بنا کر ایک مثالی روایت قائم کی۔ اس کامیابی کے پیچھے ٹیم ورک، منصوبہ بندی اور وقت کی پابندی کا وہ امتزاج کارفرما ہے جس کی آج تعلیمی اداروں کو اشد ضرورت ہے ۔ اس طرح کے مثبت اقدامات سے طلبہ، اساتذہ اور والدین کا تعلیمی اداروں پر اعتماد مزید بڑھے گا۔