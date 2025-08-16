حب کینال سے پانی کی فراہمی میئرکا بھونڈا ڈرامہ ،پاسبان
کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے صدر عبدالحاکم قائد نے کہا ہے کہ ایسی حکومت کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جو لوگوں کو پانی بھی فراہم نہیں کر سکتی ہے۔
حب کینال سے سو ملین گیلن پانی کی فراہمی میئر کا ایک بھونڈا ڈرامہ ہے ،صوبائی حکومت کراچی کی صرف چالیس فیصد آبادی کو پانی فراہم کر رہی ہے ۔ میئر کراچی صرف زبانی جمع خرچ کرنا جانتے ہیں، کراچی کے مسائل حل کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔کراچی کو ٹینکر سے پانی کم فراہم کر رہے ہیں اور لوگوں پر موت زیادہ مسلط کر رہے ہیں۔ گنجان آبادی والے شہر میں اب چنگچیوں سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے ۔ لوگوں کا پانی پرماہانہ خرچہ پندرہ سے بیس ہزار روپے تک پہنچ چکا ہے ۔ پینے کا صاف پانی علیحدہ خریدنا پڑتا ہے ۔