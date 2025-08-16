صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
پولیس مقابلے میں منشیات ڈیلر گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر )اتحادٹاؤن ، پاک کالونی اور سائٹ اے پولیس نے مبینہ مقابلوں میں ایک منشیات کے ڈیلر کو ہلاک اور 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔

 تفصیلات کے مطابق اتحاد ٹائون پولیس نے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب بلدیہ عابداباد قبرستان کے قریب سے مبینہ مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک کر دیا ، ہلاک ہونے والے ڈاکو کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی ۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت 27 سالہ شاہنواز عرف شانو ولد رحمان دین کے نام سے کی گئی ، ہلاک ہونے والے ڈاکو کا ایک ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا ، ہلاک ہونے والے ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور نقدی رقم برآمد کی گئی۔

