صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق،بیٹری دھماکے میں 4افراد زخمی

  • کراچی
دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق،بیٹری دھماکے میں 4افراد زخمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ناردرن بائی پاس دعا ہوٹل کے قریب پنکچر کی دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا،گھگر پھاٹک کے قریب کمپنی کے اندر کام کے دوران گرکرایک مزدورجاں بحق ہوگیا۔

 تفصیلات کے مطابق موچکوتھانے کے علاقے ناردرن بائی پاس دعا ہوٹل کے قریب پنکچر کی دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی کی شناخت 35 سالہ عارف ولد رمضان کے نام سے کی گئی متوفی شخص بلدیہ ٹاؤن کا رہائشی تھا، ادھر اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے گھگر پھاٹک کے قریب کمپنی کے اندر کام کے دوران گرکرایک مزدورجاں بحق ہو گیا ،متوفی مزدورکی شناخت40 سالہ محمد عمران ولد غلام رسول کے نام سے کی گئی۔دوسری جانب لیاری بغدادی میں گھر کے اندر دھماکے کے نتیجے میں میاں بیوی سمیت چار افراد زخمی ہوگئے ۔زخمیوں کو سول برنس وارڈ منتقل کیا گیا،ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 45 سالہ پریم،35 سالہ شبیر،20 سالہ قدیر اور 40 سالہ عتیقہ زوجہ پریم شامل ہیں۔پولیس حکام کے مطابق واقعہ گھر کے اندر یو پی ایس کی بیٹری پھٹنے سے پیش آیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکول فنڈز میں گھپلوں،جعلی داخلوں کا انکشاف

فوڈا تھارٹی کا ایکشن،ناقص انڈوں کی گاڑی،سینکڑوں کلو مضر صحت گوشت برآمد

زرعی پیداوار بڑھانے کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت

جاری اور زیر التواترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنیکی ہدایات

چہلم امام حسینؓ پرمیلسی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

جشن آزادی میں پی اے ایف ریٹائرڈ کمیونٹی کی بھرپور شمولیت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن