دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق،بیٹری دھماکے میں 4افراد زخمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ناردرن بائی پاس دعا ہوٹل کے قریب پنکچر کی دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا،گھگر پھاٹک کے قریب کمپنی کے اندر کام کے دوران گرکرایک مزدورجاں بحق ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق موچکوتھانے کے علاقے ناردرن بائی پاس دعا ہوٹل کے قریب پنکچر کی دکان میں ٹائر پھٹنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی کی شناخت 35 سالہ عارف ولد رمضان کے نام سے کی گئی متوفی شخص بلدیہ ٹاؤن کا رہائشی تھا، ادھر اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے گھگر پھاٹک کے قریب کمپنی کے اندر کام کے دوران گرکرایک مزدورجاں بحق ہو گیا ،متوفی مزدورکی شناخت40 سالہ محمد عمران ولد غلام رسول کے نام سے کی گئی۔دوسری جانب لیاری بغدادی میں گھر کے اندر دھماکے کے نتیجے میں میاں بیوی سمیت چار افراد زخمی ہوگئے ۔زخمیوں کو سول برنس وارڈ منتقل کیا گیا،ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 45 سالہ پریم،35 سالہ شبیر،20 سالہ قدیر اور 40 سالہ عتیقہ زوجہ پریم شامل ہیں۔پولیس حکام کے مطابق واقعہ گھر کے اندر یو پی ایس کی بیٹری پھٹنے سے پیش آیا۔