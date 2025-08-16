صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنڈی اور سونے کی اسمگلنگ کے ملزمان کی عبوری ضمانت

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں ہنڈی اور سونے کی اسمگلنگ کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان سلیم اور عبدالباسط کی دو مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے۔۔۔

 انہیں 75 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی اور 18 اگست تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزمان سے ساڑھے گیارہ کروڑ روپے نقد اور 70 تولہ سونا برآمد ہوا، تاہم ملزمان کے وکیل حسان صابر ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل سونے کے لائسنس یافتہ تاجر ہیں اور ان پر  اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔

 

