  • کراچی
بھتہ خوری اورسہولت کاری کے ملزمان جیل منتقل

کراچی (اسٹاف رپورٹر)انسداد دہشتگردی منتظم عدالت نے بھتہ خوری اور سہولت کاری کے کیس میں دو ملزمان کو جیل بھیج دیا۔عدالت نے تفتیشی افسر سے 27 اگست تک چالان طلب کرلیا۔ملزمان میں فرحان رزاق اور ریحان شفیق عرف رانو شامل ہیں۔

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے شفیق جان سے 20 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا، بھتے کی رقم واٹس ایپ کے ذریعے طلب کی گئی، ملزمان کو ایزی پیسے کے ذریعے 20 ہزار ادا کیے گئے ، فرحان اور ریحان نے اپنے ساتھیوں کے ایما پر شفیق جان سے بھتہ طلب کیا تھا۔

