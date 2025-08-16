ہیوی ٹریفک سے حادثات کیخلاف درخواست دائر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں ہیوی ٹریفک حادثات میں شہریوں کی ہلاکت کے معاملے پر تحریک بحالی کراچی کے رہنما اشرف جبار قریشی و دیگر نے درخواست دائر کر دی، جس میں چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کو فریق بنایا گیا ہے۔
درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ شہریوں کی خدمت حکام کی آئینی ذمہ داری ہے مگر فریقین صوبے میں پانی کی فراہمی، سیوریج، سڑکوں کی تعمیر اور امن و امان کے قیام جیسے بنیادی فرائض انجام دینے میں ناکام رہے ہیں۔ مؤقف کے مطابق فریقین ڈمپر مافیا سے شہریوں کو بچانے میں بھی ناکام ہوگئے ، جس کا ثبوت 600 سے زائد ہلاکتیں ہیں، جبکہ جاں بحق افراد کے لواحقین کی داد رسی کے بجائے سرکاری حکام ڈمپر مافیا سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ ڈمپر چلانے والے ڈرائیوروں کی اکثریت پاکستانی نہیں اور وہ ملکی قوانین کی پابندی بھی نہیں کرتے ۔ مزید بتایا گیا کہ 10 اگست کو راشد منہاس روڈ پر رات دو بجے ڈمپر کی ٹکر سے دو معصوم بہن بھائی جاں بحق ہوئے ، جس کے بعد ڈمپر مافیا نے دیگر ڈمپرز کو آگ لگا کر الزام علاقے کے نوجوانوں پر عائد کیا اور پولیس نے مافیا کے ایما پر درجن بھر نوجوانوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ فریقین کو ڈمپرز کی رجسٹریشن اور فٹنس سے متعلق ریکارڈ پیش کرنے اور سپریم کورٹ و ہائیکورٹ کے جاری احکامات پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دی جائے ۔