ٹرک نے موٹرسائیکل سوار میاں ،بیوی کوکچل دیا

  • کراچی
ٹرک نے موٹرسائیکل سوار میاں ،بیوی کوکچل دیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر )ایم ٹی خان روڈ ٹائر کمپنی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار میاں بیوی جاں بحق ہوگئے ، حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے ٹرک سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکس کے علاقے ایم ٹی خان روڈ ٹائر کمپنی بحریہ کالج کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار مرد اور خاتون جاں بحق ہوگئے ، جاں بحق ہونے والوں کی لاشیں ایدھی ایمبولینس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کی گئیں ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت 32 سالہ مہر جبکہ مرد کی شناخت بلال ولد سہیل کے نام سے کی گئی ، جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور دو بچوں کے والدین تھے ، متوفین اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ کے رہائشی تھے ، عینی شاہد متوفین کے ورثا نے بتایا کہ ، واقعے کے وقت وہ کلفٹن سی ویو سے سیرو تفریح کر کے واپس گھر جا رہے تھے ، متوفی کے رشتے دار عینی شاہد بلوچ نوجوان کا کہنا تھا وہ چار موٹرسائیکلوں پر سوار تھے ، میاں بیوی ایک ہی موٹرسائیکل پر تھے جبکہ وہ عقب میں ان سے کچھ فاصلے پر تھا ، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا ، پولیس کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے حادثے کی ذمے دار گاڑی کا سراغ لگا کر ڈرائیور کو گرفتار کیا جائے گا ۔

 

