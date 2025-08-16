صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلسنّت والجماعت کا کے پی میں جانی نقصان پر اظہار افسوس

  • کراچی
اہلسنّت والجماعت کا کے پی میں جانی نقصان پر اظہار افسوس

کراچی (اسٹاف رپورٹر)اہلسنّت والجماعت پاکستان کے مرکزی صدر علامہ اورنگزیب فاروقی، کراچی ڈویژن کے صدر علامہ رب نواز حنفی، جنرل سیکریٹری علامہ تاج محمد حنفی اور ترجمان مولانا عمر معاویہ نے۔۔۔

 خیبر پختونخوا کے اضلاع بونیر، باجوڑ، دیر، بٹگرام، سوات اور دیگر متاثرہ علاقوں میں حالیہ شدید بارشوں کے باعث آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے ۔علامہ اورنگزیب فاروقی نے اس المناک سانحے پر اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ داران و کارکنان  فوری متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر عوام کی مددکریں۔

 

