صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنگ چی رکشہ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی کی مدت ختم

  • کراچی
چنگ چی رکشہ سے متعلق بنائی گئی کمیٹی کی مدت ختم

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک )چنگچی رکشہ سے متعلق بنائی جانے والی کمیٹی کی مدت ختم ہوگئی۔ واضح رہے کہ کمشنر کراچی نے 15 جولائی کو گریونس ریڈریسل اینڈ ریگولیٹری ریویو کمیٹی بنائی تھی۔

 ڈی سی ایسٹ ابرار احمد جعفر کمیٹی کے سربراہ جبکہ ایس ایس پی ٹریفک اور دیگر بھی کمیٹی میں شامل تھے ۔ کمیٹی کو بڑی سڑکوں پر چنگچی سے متعلق قانونی اور حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینا تھا۔ چنگچی رکشہ سے متعلق کمیٹی کو 30 روز کے اندر سفارشات پیش کرنا تھیں۔ چنگ چی ایسوسی ایشن کے مطابق کمیٹی بننے کے فوراً بعد ہی اجلاس کے لیے درخواست جمع کرائی تھی۔ چنگ چی ایسوسی ایشن کے مطابق درخواست جمع کرانے کے باوجود کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کراچی شرقی کا کہنا ہے کہ اگلے ہفتے اس موضوع پر اجلاس منعقد کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی بورڈ فیصل آباد2سال سے مستقل چیئرمین سے محروم

سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے زیرِ انتظام جشنِ آزادی ریس

جڑانوالہ:حکومت مساجد کو گرانے کا عمل بند کرے : امن کمیٹی

یونین کونسل نمبر 58میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریب

ٹوبہ: غیر معیاری دودھ فروخت کرنے والوں پر بھاری جرمانے

مسلم لیگ ن یوتھ ونگ سعودی عرب کی جدہ میں یوم آزادی پر تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن