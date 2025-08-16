کے ایم سی ورکشاپ میں جشن آزادی کی تقریبات ختم
کراچی(این این آئی)کے ایم سی ورکشاپ میں کراچی کے بلدیاتی اداروں کی یونینز کے قائدین کی پرچم کشائی اور کیک کٹنگ کی یکم اگست سے جاری تقریبات کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔
میونسپل ورکرز ٹریڈ یونینز الائنس کے صدر سید ذوالفقارشاہ نے سینئر مزدوررہنماؤں اشرف اعوان، حبیب الرحمن، راجہ عاصم شہزاد، اسلم بزنجو، ریحان قاضی، نثار سواتی، جباربلوچ، پھول محمد، اللہ رکھا،محمد نذیر،انور بلوچ ،محمد خالد، فرقان مغل اور دیگر کے ہمراہ پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ پڑھا۔ اس موقع پر سالڈ ویسٹ، صدر ،لیاری،بلدیہ، ماڑی پورٹاونز اور کے ایم سی ملازمین کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔