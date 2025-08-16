داتا گنج بخشؒ کی شخصیت روحانیت کا عملی نمونہ ،شاہ عبد الحق
کراچی(این این آئی)جما عت اہلسنّت پاکستان کراچی کے امیر علامہ سید شاہ عبد الحق قادری نے کہا ہے کہ نے اولیاء کرام کی تعلیمات ہمیشہ سے عوام کے لیے ہدایت، محبت، اخوت اور روحانی روشنی کا ذریعہ رہی ہیں۔
انہوں نے نہ صرف دینِ اسلام کے پیغام کو عام کیا بلکہ عملی کردار، اخلاقی اصلاح، باہمی محبت اور انسان دوستی کا درس دے کر لاکھوں دلوں کو فتح کیا۔انہوں نے میمن مسجد میں برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ، مبلغِ اسلام اور روحانی پیشوا حضرت علی بن عثمان الہجویری المعروف حضرت داتا گنج بخشؒ کے 982ویں سالانہ عرس مبارک کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت داتا گنج بخشؒ کی شخصیت علم، روحانیت اور انسان دوستی کا عملی نمونہ ہے ۔