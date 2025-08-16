نیپئر روڈ پر دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں نیپئر روڈ پر دکانیں سیل کرنے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران عدالت نے دکانیں ڈی سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہدایت دی کہ دکان مالکان کی درخواست پر تین ہفتوں میں فیصلہ کیا جائے۔
وکیل درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ یہ دکانیں پاکستان کی آزادی سے قبل تعمیر کی گئی تھیں اور اب ایس بی سی اے انہیں غیر قانونی قرار دے رہی ہے حالانکہ برابر میں واقع عمارت کو بھی پچاس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے ۔ عدالت نے ایس بی سی اے سے استفسار کیا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد اب غیر قانونی ہونے کا خیال کیوں آیا،عدالت نے درخواست گزار سے پوچھا کہ کیا آپ نے دکان آگے سڑک پر بڑھا دی ہے جس پر وکیل نے مؤقف اپنایا کہ ایک انچ بھی دکان کو آگے نہیں بڑھایا گیا۔علاوہ ازیں سندھ ہائیکورٹ میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کے خلاف اغواء برائے تاوان کے مقدمے کی سماعت کے دوران عدالت نے انسدادِ دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے منتظم جج کو مقدمے میں نظرِ ثانی کی ہدایت جاری کر دی۔ مقدمہ اس وقت سی ٹی ڈی انسپکٹر امداد خواجہ، ایس آئی طاہر اور شاہد کے خلاف خصوصی عدالت میں زیرِ سماعت ہے۔