چہلم امام حسین ؓ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات
کراچی(اسٹاف رپورٹر)حضرت امام حسینؓ کے چہلم کے موقع پر مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارادر کی حسینیہ ایرانیاں امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوا۔
جلوس کے دوران شہر بھر میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے جبکہ ایم اے جناح روڈ کو مکمل طور پر عام ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔جلوس کے موقع پر پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اور دیگر اداروں کے اہلکار بڑی تعداد میں تعینات تھے ۔ جلوس کے روٹ پر بلند و بالا عمارتوں کی چھتوں پر اسنائپرز بھی تعینات تھے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے ۔ اس کے علاوہ جلوس کے داخلی و خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹس اور سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی کڑی نگرانی کی گئی۔انتظامیہ کے مطابق جلوس اپنے روایتی راستوں پر مقررہ وقت کے مطابق پرامن طور پر گزرا اور کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر شرکاء کی بڑی تعداد نے نوحہ خوانی اور ماتم میں شرکت کی۔پولیس حکام کا کہنا تھا کہ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے 4ہزار سے زائد اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا جبکہ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا انتظام کیا تاکہ شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ رینجرز کے ساتھ ساتھ دیگر انٹیلی جنس ادارے بھی نگرانی میں مصروف رہے ۔انتظامیہ نے اس دوران ایمبولینس سروس اور فائر بریگیڈ سمیت ریسکیو ٹیموں کو بھی الرٹ رکھا۔