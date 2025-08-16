گورنر کی چہلم امام حسینؓ کے جلوس میں شرکت
کراچی (اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے چہلم حضرت امام حسین کے موقع پر کراچی میں نکالے گئے مرکزی جلوس میں شرکت کی اور عزاداروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔
جمعہ کو گورنر ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق گورنر سندھ نے عزاداروں کے ہمراہ چہلم حضرت امام حسین کے مرکزی جلوس کی قیادت کی۔ اس موقع پر ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھی موجود تھے ۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جلوسِ چہلم میں عزاداروں کے ساتھ نہ صرف شریک رہے بلکہ عزاداروں میں اپنے ہاتھوں سے شربت، چائے اور بریانی بھی تقسیم کی۔جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ نے حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو انسانیت کے لیے مشعلِ راہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین ؓنے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔