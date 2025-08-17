صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارگو لفٹ کے نیچے دب کر نوجوان جاں بحق

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک)کورنگی بلال کالونی نجی گارمنٹ فیکٹری میں کارگو لفٹ کے نیچے دب کر ایک نان بائی جاں بحق ہوگیا ، متوفی ایک بچے کا باپ تھا۔

آبائی تعلق بہاولپور سے تھا۔کورنگی بلال کالونی میں نجی گارمنٹ فیکٹری میں کارگو لفٹ کے نیچے دب کر ایک نان بائی جاں بحق ہوگیا، متوفی ایک بچے کا باپ تھا اور تعلق آبائی بہاولپور سے تھا ۔متوفی کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔ ترجمان چھیپا اورنگ زیب کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 30 سالہ کاشف ولد رسول بخش کے نام سے کی گئی۔متوفی کے بڑے بھائی محمد عربی نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والا کاشف کورنگی تین نمبر کرسچن پاڑہ کی مسلم پٹی کا رہائشی تھا، چند روز قبل ہی کورنگی نمبر ایک میں کرائے پر گھر لیا تھا تاہم وہاں ابھی شفٹ نہیں ہوا تھا۔ متوفی کی چار سال قبل شادی ہوئی تھی ، ایک 6 ماہ کے بچے کا باپ تھا ، آبائی تعلق بہاولپور سے 100 کلو میٹر آگے گاؤں سے تھا۔ متوفی مذکورہ گارمنٹ فیکٹری کے کچن میں روٹی پکانے کا کام کرتا تھا۔واقعے کے وقت صبح تقریباً ساڑھے سات بجے کارگو لفٹ اوپر کی جانب جا رہی تھی کہ کاشف نے چھلانگ لگا کر اس میں سوار ہونے کی کوشش کی اور نیچے گر کر اسی لفٹ کے نیچے دب گیا ، متوفی کی لاش تدفین کے لیے آبائی علاقے لے جائی گئی۔

