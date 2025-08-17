ٹاؤن کمیٹی دڑو میں چیئرمین اور وائس چیئرمین آمنے سامنے
سجاول (نمائندہ دنیا )ٹاؤن کمیٹی دڑو کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔وائس چیئرمین ارباب زکریا مصطفیٰ میمن نے چیئرمین ارباب نجیب اللہ میمن کو خط لکھ کر مالی اور انتظامی بے ضابطگیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔
خط میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین نے ٹاؤن کمیٹی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد نہ تو کونسل کا کوئی اجلاس بلایا اور نہ ہی بجٹ اجلاس طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کرائے ، بلکہ 2024-25 اور 2025-26 کے بجٹ میں جعلی دستخط استعمال کیے گئے ۔ خط کے مطابق پانی کی فراہمی، تالابوں کی صفائی، کلورینیشن، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب، اسٹریٹ لائٹس اور چوکیدار تعینات کرنے جیسے اہم مطالبات بھی نظرانداز کیے گئے ، جبکہ ملازمین اور صفائی کے اخراجات سمیت آمدنی کی تفصیلات بھی چھپائی گئیں۔مزید کہا گیا کہ کنڈرا گاؤں، محمودہ واہ اور دیگر علاقوں میں واٹر سپلائی اسکیموں اور سڑکوں سمیت درج ترقیاتی منصوبوں میں سے کوئی بھی گزشتہ دو سال میں مکمل نہیں ہوا۔ وائس چیئرمین نے یہ بھی الزام لگایا کہ انہیں اپنے الاؤنسز نہیں دیے گئے ، جس کے باعث کئی کام اپنی جیب سے کرنا پڑے ۔ خط میں چیئرمین سے مطالبہ کیا گیا کہ جولائی 2023 سے جولائی 2025 تک کے تمام اخراجات، بجٹ کی نقول اور مستقل و یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین اور پنشنرز کی فہرست فراہم کی جائے ، نیز ہر میٹنگ کی اطلاع ممبران کو دی جائے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرائی جائے ۔رابطہ کرنے پر وائس چیئرمین ارباب زکریا میمن نے تصدیق کی کہ انہوں نے خط چیئرمین کو بھیج دیا ہے اور پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا ہے ، جلد بات چیت کے بعد مسائل حل ہونے کی امید ہے ۔ دوسری جانب چیئرمین ارباب نجیب اللہ میمن نے کہا کہ انہیں ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا، تاہم سوشل میڈیا پر اس حوالے سے اطلاعات ضرور موجود ہیں۔