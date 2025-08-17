سیلاب زدگان کیلئے ریسکیو ،ریلیف آپریشن تیز کرنے کا مطالبہ
حیدرآباد(نمائندہ دنیا )جمعیت علما پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے جے یو پی خیبرپختونخوا کے صدر اور ملی یکجہتی کونسل کے رہنما پیر سبطین آغا تاج سے گفتگو میں خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور بڑے پیمانے پر تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
انہوں نے جاں بحق افراد کے لیے مغفرت اور زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے ۔صاحبزادہ ابوالخیر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ریسکیو اور ریلیف آپریشنز تیز کیے جائیں، بے گھر خاندانوں کی فوری بحالی کے اقدامات کیے جائیں اور جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد فراہم کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ یہ وقت سیاست اور اختلافات کو پسِ پشت ڈال کر عوام کی خدمت کرنے کا ہے ۔ عوامی خدمت کو اولین ترجیح دی جائے اور متاثرین کے لیے خیمے ، ادویات اور خوراک فوری فراہم کی جائے ۔ان کا کہنا تھا کہ میثاقِ استحکام پاکستان ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان اعتماد اور تعاون کی فضا قائم کی جائے تاکہ قدرتی آفات اور سانحات میں عوام کو بروقت اور مؤثر ریلیف مل سکے۔