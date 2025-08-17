صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلہ کیس:دو مجرموں کو 10،10سال قید

  • کراچی
پولیس مقابلہ کیس:دو مجرموں کو 10،10سال قید

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)انسدادِ دہشت گردی عدالت لاڑکانہ نے پولیس مقابلے کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر دو مجرموں صدام حسین جتوئی اور سجاد حسین جتوئی کو 10، 10 سال قید کی سزا سنادی۔

عدالت کے جج الطاف حسین دایو نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو لاڑکانہ سینٹرل جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔تفصیلات کے مطابق 25 مارچ 2024 کو شہدادکوٹ اے سیکشن تھانے کی حدود میں ہونے والے پولیس مقابلے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کیس کا ٹرائل مکمل ہونے پر عدالت نے دونوں کے خلاف جرم ثابت ہونے پر سخت سزا سنائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ

فورس لائن جھنگ روڈ جلد مکمل کی جائے :ایم ڈی واسا

سیاسی بحرانوں کا حل قومی ڈائیلاگ سے ہی ممکن :لیاقت بلوچ

جشن آزادی کبڈی سیریز کافائنل یونائیٹڈ کلب نے جیت لیا

اے سی شازیہ رحمان عثمانیہ پارک کی ابترحالت پر برہم ،ہدایات جاری

3لاکھ57ہزار کے نادہندہ کاشتکاروں کے ٹیوب ویلزکے ٹرانسفامر ضبط

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل