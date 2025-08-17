پولیس مقابلہ کیس:دو مجرموں کو 10،10سال قید
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)انسدادِ دہشت گردی عدالت لاڑکانہ نے پولیس مقابلے کے مقدمے میں جرم ثابت ہونے پر دو مجرموں صدام حسین جتوئی اور سجاد حسین جتوئی کو 10، 10 سال قید کی سزا سنادی۔
عدالت کے جج الطاف حسین دایو نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں کو لاڑکانہ سینٹرل جیل منتقل کرنے کا حکم دیا۔تفصیلات کے مطابق 25 مارچ 2024 کو شہدادکوٹ اے سیکشن تھانے کی حدود میں ہونے والے پولیس مقابلے کے بعد ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ کیس کا ٹرائل مکمل ہونے پر عدالت نے دونوں کے خلاف جرم ثابت ہونے پر سخت سزا سنائی۔