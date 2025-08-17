صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپورخاص میں تجاوزات کے باعث شہریوں کا جینا محال

  • کراچی
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص میں ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی تمام تر کوششیں ناکام ہوگئیں، دکانداروں نے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر سامان اور کاؤنٹر سجا کر شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار بنا دیا ہے۔

 جبکہ روزانہ جھگڑے معمول بن گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہر کے تقریباً 80 فیصد دکانداروں نے فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قبضہ جما رکھا ہے ۔ میرواہ روڈ، مارکیٹ چوک، پوسٹ آفس چوک، مدینہ مسجد روڈ اور اسپتال روڈ پر دکانداروں نے اپنی دکانوں کے آگے سامان رکھ کر 40 فٹ کی سڑک کو صرف 15 فٹ تک محدود کردیا ہے ۔ اسی طرح دکانوں کے سامنے سبزی و فروٹ کے ٹھیلے بھی کھڑے کروا دیے جاتے ہیں، جن سے مبینہ طورپر یومیہ 300 سے 400 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ذرائع کے مطابق بلدیہ شاپنگ سینٹر کی 450 دکانوں میں 15 فٹ چوڑی گلیاں اب دکانداروں کے کاؤنٹر لگانے کے باعث صرف 8 فٹ رہ گئی ہیں، جبکہ 10 فٹ چوڑی گلیاں چار فٹ تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس صورتحال میں نہ بائیک پارک کرنے کی جگہ باقی رہی ہے اور نہ ہی شہری پیدل گزر سکتے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بائیک دکانوں کے آگے کھڑی کر دے تو دکاندار بدتمیزی اور جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ میرواہ روڈ اور بلدیہ شاپنگ سینٹر پر آئے روز دکانداروں اور گاہکوں میں لڑائی معمول بن چکی ہے ۔شہریوں نے میئر میونسپل کارپوریشن میرپورخاص اور دیگر متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز تجاوزات، ٹھیلہ مافیا اور ہوٹلوں کے آگے لگائی جانے والی کرسیاں فوری ختم کرائی جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔

