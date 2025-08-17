کندھ کوٹ :غیر معیاری کھاد کے گودام سیل،سیکڑوں تھیلے ضبط
کندھ کوٹ(نمائندہ دنیا)کندھ کوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خفیہ اطلاع پر محکمہ زراعت توسیع کے ڈائریکٹر فتح محمد کانہر اور اسسٹنٹ کمشنر سید علی رضا شاہ نے چھاپہ مار کر غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ کھادوں کے گوداموں کو سیل کر دیا۔
کارروائی کے دوران محکمہ زراعت اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے ہمراہ ٹیم نے غلہ منڈی میں مختلف کھادوں اور زرعی کیمیکلز کی دکانوں پر چھاپے مار کر سیکڑوں تھیلے قبضے میں لے لیے اور متعدد دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔محکمہ زراعت کے حکام کا کہنا ہے کہ ضبط کی گئی کھاد کو ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھیجا جائے گا۔ کھادوں کے ساتھ ساتھ اشیائے خورونوش اور زائدالمیعاد کیڑے مار ادویات بھی ضبط کی گئیں جن میں آکاش فرٹیلائزر، مرشد فرٹیلائزر، جی ایس فرٹیلائزر، سدا آباد فرٹیلائزر اور صدا بہار فرٹیلائزر شامل ہیں۔اسسٹنٹ کمشنر کندھ کوٹ سید علی رضا شاہ نے کہا کہ غیر معیاری کھادوں اور زرعی کیمیکلز کے ذخیرہ اندوزوں اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی اور ملوث ڈیلرز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔دوسری جانب کسانوں نے کہا کہ غیر معیاری کھادوں اور کیڑے مار ادویات کی فروخت برسوں سے جاری ہے جس کی وجہ سے وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ مافیا دگنی قیمت وصول کر کے لوٹ مار کر رہا ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کریک ڈاؤن کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔