کشمور پولیس کی کارروائی،باپ بیٹے کو اغوا ء ہونے سے بچالیا
لاڑکانہ،اندرون سندھ (،نمائندگان دنیا ، بیورو رپورٹ)سندھ کے مختلف اضلاع میں پولیس نے کامیاب کارروائیاں کرتے ہوئے درجنوں ملزمان کو گرفتار کرلیا، جن سے بھاری مقدار میں اسلحہ، منشیات، گاڑیاں، نقدی اور زیورات برآمد ہوئے۔
کشمور پولیس نے شادی کے جھانسے میں کچے کی طرف جانے والے لاہور کے رہائشی محمد یعقوب اور اس کے بیٹے فرحان سلمان کو اغوا سے بچالیا۔ ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب نے عوام سے اپیل کی کہ دوستی، شادی، نوکری یا سستی گاڑی کے جھانسے میں کچے کا رخ نہ کریں اور مشکوک کال یا پیغام کی اطلاع فوری پولیس کو دیں۔ لاڑکانہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تھانہ نوڈیرو کی حدود سے مطلوب منشیات فروش فدا چنو کو 2 کلو چرس سمیت گرفتار کرلیا۔ ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری کے مطابق ملزم سے مزید انکشافات کی توقع ہے۔ سکھر پولیس نے ڈکیتی کی واردات میں ملوث ملزم نند لال میگھواڑ کو گرفتار کرکے مسروقہ موٹرسائیکل برآمد کرلی ۔حیدرآباد پولیس نے چار ماہ کے دوران مختلف کارروائیوں میں ڈکیتی کی وارداتوں ، نوسربازی، گھروں میں چوری اور گاڑیوں کی چوری میں ملوث بین الصوبائی گروہوں کا سراغ لگاتے ہوئے 12 ملزمان کو گرفتار کرلیا ہے ، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے ۔ایس ایس پی حیدرآباد عدیل حسین چانڈیو نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ مختلف کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر پانچ کروڑ روپے مالیت کی نقدی، زیورات، آٹھ کاریں، ایک ٹریکٹر اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے ۔