حوالہ ہنڈی کے مفرور ملز م کی حفاظتی ضمانت
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے حوالہ ہنڈی کے الزام میں مفرور ملزم ادریس غازی کی 50 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔
عدالت نے قرار دیا کہ تین روزہ حفاظتی ضمانت کی مدت ملزم کے پاکستان پہنچنے کے بعد شروع ہوگی۔ ملزم کے وکیل حسان صابر ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ادریس غازی اس وقت دبئی میں ہیں اور پاکستان آکر مقدمے کا سامنا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزم 19 اگست کو وطن واپس آرہے ہیں اور اس سلسلے میں ایئر ٹکٹ بھی عدالت میں پیش کر دی گئی ہے ۔ وکیل نے مزید کہا کہ ان کے موکل پر لگائے گئے الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں جب کہ اسی مقدمے میں دیگر شریک ملزمان کی ضمانت پہلے ہی منظور ہو چکی ہے ۔