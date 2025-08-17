کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ائیرپورٹ کے قریب صائمہ گرین اپارٹمنٹ میں کام کے دوران وزنی چیز سر پر گرنے سے 22 سالہ سیراس ولد منٹھار موقع پر دم توڑ گیا۔ لاش کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کردیا گیا۔
جبکہ بھینس کالونی جمعہ گوٹھ کے قریب ٹرین کی زد میں آکر ایک شخص جاں بحق ہوگیا جسے ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال پہنچایا گیا۔سائٹ ایریا ولیکا اسپتال کے قریب ٹریفک حادثے میں 35 سالہ خاتون شہناز جان کی بازی ہار گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفیہ کی موٹرسائیکل کو ایک کار نے ٹکر ماری جس کے باعث وہ سڑک پر گری اور پیچھے سے آنے والے واٹر ٹینکر نے کچل دیا۔ پولیس کے مطابق واٹر ٹینکر کو تحویل میں لے لیا گیا تاہم ڈرائیور فرار ہوگیا۔ادھر ہاکس بے سینڈز پٹ کے سمندر میں ڈوبنے والے نوجوان کی لاش نکال لی گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق متوفی کی شناخت 20 سالہ ذاکر کے نام سے ہوئی ہے ۔